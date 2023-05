«On parle du meilleur joueur du monde» : Mbappé-Messi, il a tranché

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Lionel Messi semble parti pour quitter le PSG cet été, il peut encore décrocher le record de passes décisives sur une saison de Ligue 1. Pour Jérome Rothen, l’Argentin est toujours le « meilleur joueur du monde ». L’ancien Parisien a aussi mis en avant sa complémentarité avec Kylian Mbappé.

A l’été 2021, tout le monde s’attendait à voir le PSG gagner la Ligue des Champions lorsque Lionel Messi est venu former un trio de stars aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Mais le PSG sera tombé deux fois dès les huitièmes de finale, un échec cuisant pour le club de la capitale qui en attendait beaucoup plus du septuple Ballon d’Or. Entre temps, Lionel Messi aura tout de même gagné la Coupe du monde avec l’Argentine.

Rothen tranche pour Messi

Pour Jérome Rothen, qui s’est exprimé sur l’éventuel record de passes décisives de Lionel Messi, l’Argentin reste au sommet. « Bien sûr que c’est possible qu’il aille chercher ce record. Et ce serait totalement logique, sachant qu’on parle du meilleur joueur du monde. Passer la barre des quinze passes décisives, ce n’est vraiment pas donné à tout le monde. Mais ce qui me laisse perplexe, c’est de voir Messi avec autant de passes tout en étant aussi mauvais durant la saison. Quand on voit son match à Auxerre et qu’il s’en sort presque avec deux passes décisives car un but de Mbappé est refusé pour rien », admet l’ancien joueur du PSG au Parisien .

PSG : Sur le départ, Messi reçoit une offre surréaliste https://t.co/xTwMKr5EZM pic.twitter.com/gUZqlceUOU — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

«Leur complémentarité est flagrante»