PSG : Le message fort de Xavi Simons après son échec contre Nice !

Publié le 3 février 2022 à 18h05 par La rédaction

En loupant son tir au but contre Nice, Xavi Simons a précipité l’élimination du PSG en Coupe de France. Un échec que le Néerlandais veut désormais oublier.