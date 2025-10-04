PSG : Le grand changement qui se prépare !

Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée de Luis Enrique en 2023, le PSG a grandement évolué. Le club de la capitale est par exemple passé du statut de challenger à celui de favori en Ligue des champions. Le coach espagnol a instauré une grande force de caractère au sein de l’effectif, et préparerait un nouveau grand changement chez les Rouge-et-Bleu.

L’arrivée de Luis Enrique en 2023 a fait du bien au PSG. Avant que le technicien espagnol ne débarque, le club de la capitale manquait de discipline et ressassait constamment les cauchemars des soirées de Ligue des champions. Tout a changé avec la signature du technicien espagnol, qui a su instaurer une certaine rigueur dans son vestiaire.

Luis Enrique a métamorphosé le PSG... Luis Enrique a également révélé une grande force de caractère au PSG, qui l’a conduit jusqu’à un sacre historique en Ligue des champions. Désormais, les Rouge-et-Bleu ne sont plus des challengers sur la scène européenne, mais des favoris. Et comme si cela ne suffisait pas, le coach de 55 ans aurait prévu un autre grand changement.