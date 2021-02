Foot - PSG

PSG : Le Graët persiste et signe pour Mbappé aux JO de Tokyo !

Publié le 6 février 2021 à 23h45 par La rédaction

Noël Le Graët, le président de la FFF, est prêt à accueillir Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques cet été, mais admet qu'il ne contrôle pas la situation.

Kylian Mbappé ne s'en est jamais caché : il rêve de disputer les Jeux Olympiques avec l'Equipe de France. L'occasion semble toute trouvée avec les JO de Tokyo, qui se dérouleront l'été prochain (du 23 juillet au 8 août). Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a laissé la porte ouverte à la présence du joueur du PSG cet été, tout en émettant quelques réserves...

« On ne s’y opposera pas, mais ça me paraît difficile »