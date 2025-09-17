PSG : Le coup de pression lâché à l’étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un début de saison réussi en Ligue 1, le PSG va jouer son premier match en Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame mercredi. Une confrontation qu'il faudra soigner face à un adversaire qui a plutôt bien commencé également. L'Atalanta va connaître sa première campagne sous les ordres d'Ivan Juric, qui remplace Gian Piero Gasparini. Giorgio Scalvini semble lui accorder sa grande confiance.

Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire la saison dernière, le PSG commencera la défense de sa couronne face à l'Atalanta Bergame. Le club italien vient de valider une belle victoire face à Lecce (4-1) et semble prêt à relever le défi. Giorgio Scalvini, défenseur central du club, a les yeux rivés sur cette confrontation.

L'Atalanta, danger pour le PSG ? L'année dernière, avant de briller, le PSG avait connu des difficultés pour lancer sa campagne européenne. Les hommes de Luis Enrique auront à cœur de réaliser un meilleur démarrage. En face d'eux, une équipe qui démarre un nouveau chapitre avec Ivan Juric. « Juric a beaucoup de points communs avec Gasperini, même si chacun a évidemment sa propre identité. Le coach fait du bon travail, il est très attentif aux détails et c'est important pour nous. Maintenant, nous pouvons penser au PSG. Jusqu'à présent, nous ne pensions qu'à Lecce » a déclaré Giorgio Scalvini en conférence de presse.