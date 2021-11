Foot - PSG

PSG : Les confidences de Messi sur la Ligue 1 !

Publié le 1 novembre 2021 à 9h33 par La rédaction mis à jour le 1 novembre 2021 à 9h45

N'ayant connu que la Liga au cours de sa carrière, Lionel Messi a besoin d'un temps pour s'adapter à la Ligue 1. Et l'Argentin a déjà noté une grande différence avec le championnat espagnol.