PSG : L’aveu d’Achraf Hakimi sur Kylian Mbappé !

Publié le 24 septembre 2021 à 20h45 par Th.B.

En feu depuis le début de la saison sur son couloir droit au PSG, Achraf Hakimi semble s’entendre à merveille avec Kylian Mbappé en coulisses et sur les pelouses. L’international marocain a levé le voile sur cette grande complicité.

Recruté pour 70M€ bonus inclus au cours du dernier mercato estival, Achraf Hakimi est l’énorme satisfaction du recrutement de Leonardo d’un point de vue sportif et s’est déjà montré plus que convaincant notamment sur le plan offensif. En effet, le défenseur droit comptabilise déjà 3 buts en Ligue 1 dont un doublé à Metz mercredi soir (2-1). Ce qui a sauté notamment aux yeux des observateurs est sans contestation possible son entente avec Kylian Mbappé sur et en dehors des terrains. Et pour Hakimi, c’est grandement une question de génération.

« Cela s’est fait naturellement, dès le premier jour »