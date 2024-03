PSG : L’annonce surprise du FC Barcelone pour l’histoire !

Thomas Bourseau

Les quarts de finale de la Ligue des champions approchent à grands pas et les routes du PSG et du FC Barcelone vont à nouveau se croiser. Mais cette année, la finale de la C1 sera à Wembley le 1er juin prochain, lieu du premier sacre du Barça dans cette compétition en 1992. Et le président du FC Barcelone ne l’a pas oublié…

Pour la cinquième fois de l’ère QSI, le PSG va se mesurer au FC Barcelone en phase à élimination directe de la Ligue des champions les 10 et 16 avril prochain au Parc des princes puis à Montjuic, le Camp Nou étant en rénovation. Ex-joueur et entraîneur du Barça , Luis Enrique est très heureux du tirage au sort de ce quart de finale face à son ancien club comme il le confiait en conférence de presse samedi dernier. « Barcelone est la ville où j'ai fait l'essentiel de ma carrière sportive et où je me sens à merveille, c'est une très bonne nouvelle ».

En Espagne, ils chauffent déjà Mbappé avant Barcelone !

De l’autre côté des Pyrénées, la presse s’est enflammée pour cette nouvelle confrontation entre le FC Barcelone et le PSG. Des journalistes comme José Alvarez et Jota Jordi ont fait savoir, à leur manière, que Pau Cubarsi (17 ans) allait mettre en grande difficulté Kylian Mbappé. Qu’en pense le président du club culé Joan Laporta ?

«Cette année, la finale se déroule à Wembley, ça vous dit quelque chose ?»