PSG : L'annonce «rock'n'roll» avant les retrouvailles !

Occupant actuellement la première place du classement de la phase de championnat de la Ligue des Champions, le PSG affronte le Bayern Munich ce mardi soir au Parc des Princes. Un véritable choc entre deux titans, alors que du côté bavarois, Vincent Kompany a déjà hâte de se frotter à la formation de Luis Enrique.

Le PSG s’apprête à disputer son plus gros match de ce début de saison. Le club de la capitale, actuel leader de la phase de championnat de la Ligue des Champions, accueille le Bayern Munich au Parc des Princes ce mardi soir.

Le PSG et le Bayern se retrouvent Pour beaucoup, les deux meilleures équipes d’Europe sur ce début de saison vont se retrouver. La saison dernière, les hommes de Vincent Kompany avaient battu ceux de Luis Enrique à Munich en novembre 2024, avant d’être battus par le PSG lors du mondial des clubs l’été dernier. Des retrouvailles sont attendues entre les deux formations, dans un choc qu’attend déjà avec impatience l’entraîneur belge.