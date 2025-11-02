Ballon d'Or : Le successeur de Dembélé est annoncé... au PSG !

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé inscrivait son nom dans l’histoire en devenant le Ballon d’Or 2025. Une juste récompense pour l’attaquant du PSG, auteur d’une saison exceptionnelle. Pour Presnel Kimpembe, plusieurs membres de l’effectif du club parisien peuvent réellement prétendre à la succession du numéro 10 en vue de l’édition 2026.
Le PSG a vu sa superbe saison se prolonger quelque peu au mois de septembre dernier. Et pour cause, quelques mois après avoir écrit l’histoire en participant activement au sacre parisien en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025.
Qui va succéder à Ousmane Dembélé ?
L’attaquant du PSG a devancé Lamine Yamal et Vitinha pour cette belle distinction individuelle. Désormais, se pose la question de la succession de Dembélé en vue de l’édition 2026. Et pour Presnel Kimpembe, plusieurs joueurs du PSG peuvent clairement y prétendre.
« Au PSG, tout le monde a la qualité pour le gagner »
« Beaucoup peuvent y prétendre. Au PSG, tout le monde a la qualité pour le gagner. Je ne cite pas de noms, mais c'est quelque chose qui se joue sur une saison et tout le monde est capable de faire une saison de rêve. Avec l'équipe que possède le PSG aujourd'hui, les trois quarts des joueurs peuvent gagner le Ballon d'Or », a ainsi confié l’ancien défenseur parisien au cours d’un entretien accordé à Flashscore.