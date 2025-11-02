Ballon d'Or : Le successeur de Dembélé est annoncé... au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé inscrivait son nom dans l’histoire en devenant le Ballon d’Or 2025. Une juste récompense pour l’attaquant du PSG, auteur d’une saison exceptionnelle. Pour Presnel Kimpembe, plusieurs membres de l’effectif du club parisien peuvent réellement prétendre à la succession du numéro 10 en vue de l’édition 2026.

Le PSG a vu sa superbe saison se prolonger quelque peu au mois de septembre dernier. Et pour cause, quelques mois après avoir écrit l’histoire en participant activement au sacre parisien en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025.

Qui va succéder à Ousmane Dembélé ? L’attaquant du PSG a devancé Lamine Yamal et Vitinha pour cette belle distinction individuelle. Désormais, se pose la question de la succession de Dembélé en vue de l’édition 2026. Et pour Presnel Kimpembe, plusieurs joueurs du PSG peuvent clairement y prétendre.