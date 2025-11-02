PSG : Barcola choquant, la folle annonce en plein direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par le PSG en 2023, Bradley Barcola n'a pas toujours fait preuve de prestations remarquées sur le terrain. En ce moment il n'affiche pas une forme étincelante et Walid Acherchour a une nouvelle fois été assez cru dans ses propos sur sa performance face à Nice. Les Parisiens l'ont emporté 1-0 dans les dernières minutes.

Formé à l'OL, Bradley Barcola reste un joueur indispensable dans l'effectif du PSG mais ses performances ne sont pas toujours satisfaisantes. L'attaquant de 23 ans ne convainc pas tous les observateurs, à l'image de Walid Acherchour. Le chroniqueur de RMC n'a pas mâché ses mots.

« Chaque fois, tu as l’impression qu’il est endormi » Peu en vue lors du match face à Nice, Bradley Barcola a écopé d'une note de 4 dans L'Equipe. Forcément on s'attendait à mieux de sa part et Walid Acherchour regrette son manque d'intensité. « Je le défends souvent mais tu as envie à un moment donné de le réveiller quoi. Chaque fois, tu as l’impression qu’il est endormi. Sur certaines situations, ça manque de calcium sur certaines frappes. Sincèrement, des fois il a un côté dilettante. La nonchalance, le short un peu baissé. C’est son style je sais, mais je trouve qu’en terme d’intensité il ne fait pas tout à fond » regrette-t-il dans l'After Foot de RMC.