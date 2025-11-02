Un nouveau crack au PSG, il hallucine !

Alexis Brunet

Contrairement à il y a quelques années, le PSG veut désormais miser sur les jeunes issus de son centre de formation. C’est ainsi que, dernièrement, Quentin Ndjantou, 18 ans, a obtenu beaucoup de temps de jeu avec Paris. L’attaquant a fêté sa première titularisation en Ligue 1, mais également ses premières apparitions en Ligue des champions. De quoi faire halluciner le natif d’Arpajon.

Autrefois, il était très compliqué pour un jeune issu du centre de formation du PSG d’intégrer le groupe professionnel et surtout de pouvoir avoir un peu de temps de jeu. Le club de la capitale préférait miser sur des stars comme Lionel Messi et Neymar mais cette époque est désormais révolue. Avec Luis Enrique, les titis parisiens ont beaucoup plus de chances de briller chez les Rouge et Bleu.

La révélation Ndjantou Dernièrement, notamment à cause des nombreuses blessures, plusieurs titis ont eu leur chance au PSG. C’est le cas de Quentin Ndjantou par exemple, qui a déjà pris part à cinq matchs de Ligue 1 cette saison, dont une titularisation face au LOSC. L’attaquant de 18 ans peut également se vanter d’avoir fait ses grands débuts en Ligue des champions, puisqu’il est entré face au FC Barcelone et au Bayer Leverkusen.