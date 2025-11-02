OM : Surprise, un attaquant change d'équipe !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM s’est beaucoup renforcé en attaque et forcément les places sont chères. Malheureusement, Neal Maupay a fait les frais de ces nombreuses arrivées et le Français ne joue plus avec l’équipe première du club phocéen. Afin de retrouver un peu de rythme, l’ancien joueur de l’OGC Nice a fait ses débuts avec la réserve marseillaise samedi soir.

Face à l’AJ Auxerre samedi soir, Roberto De Zerbi avait décidé d’aligner une attaque composée de Pierre-Emerick Aubameyang et de Robinio Vaz. Sur le banc, l’entraîneur de l’OM disposait de plusieurs solutions de rechange alléchantes avec Igor Paixao et Mason Greenwood notamment, mais Neal Maupay, lui, n’était pas sur la feuille de match.

Maupay a rejoué avec la réserve de l’OM Depuis le début de la saison, Neal Maupay n’a pas joué la moindre minute avec l’OM en Ligue 1 ou bien en Ligue des champions. Le buteur est mis de côté par Roberto De Zerbi, mais samedi soir il a tout de même rejoué au football, mais avec la réserve marseillaise. Face à Seyssinet, l’ancien joueur de Brentford a même transformé un penalty pour donner la victoire au club phocéen (1-0).