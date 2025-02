PSG : L’annonce «bizarre» pour une signature

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien déterminé à prolonger au plus vite son contrat avec le PSG, Gianluigi Donnarumma multiplie les appels du pied envers sa direction et a refait une annonce à ce sujet mercredi soir. Sauf que pendant ce temps-là, le PSG courtise Lucas Chevalier, et un journaliste du Parisien évoque donc l'étrangeté de tout ce feuilleton.

Prolongera, prolongera pas ? Gianluigi Donnarumma (25 ans), sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, semble tout mettre en oeuvre dans sa communication afin d'interpeller sa direction. Quelques jours après avoir clamé au micro de Sky sa volonté de signer un nouveau bail, le gardien italien du PSG a remis ça mercredi soir en zone mixte après le succès à Stuttgart : « Oui j'espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c'est ma maison. Je me sens très bien ici. J'espère continuer à bien travailler à Paris », a indiqué Donnarumma.

Le PSG vise Chevalier

Toutefois, si l'on en croit les dernières révélations de L'EQUIPE et du Parisien, la direction du PSG semble plutôt se projeter vers un changement de gardien puisqu'elle courtise Lucas Chevalier (23 ans), le jeune phénomène du LOSC. Et cela rend donc assez étrange tout cette communication de la part de Donnarumma comme l'explique Laurent Perrin, journaliste du Parisien, dans un chat avec les internautes du quotidien.

« C'est assez bizarre cette histoire »

« Le PSG suit tous les meilleurs jeunes joueurs du monde, avec un gros potentiel, et Lucas Chevalier en fait clairement partie. Avec les dernières prestations de Donnarumma, je devrais vous dire que le PSG n'a pas besoin d'un nouveau gardien… Mais ça fait deux fois de suite que l'Italien vient en zone mixte pour dire qu'il veut rester à Paris et qu'il veut prolonger. Comme s'il faisait un appel du pied à ses dirigeants… C'est assez bizarre cette histoire. Si on s'en tient à un point de vue sportif, Chevalier est beaucoup plus Enrique compatible que Donnarumma », explique le journaliste. Reste à savoir quel sera le choix final du PSG pour stabiliser le poste de gardien.