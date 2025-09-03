PSG : La vente au Qatar annulée, une affaire de «racisme» annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG et la Mairie de Paris restent dans une impasse totale concernant le Parc des Princes. Le Qatar, propriétaire du club, souhaite racheter l’enceinte historique, mais Anne Hidalgo s’y oppose fermement. Face à ce blocage, Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau évoqué un possible déménagement du club. Ancien journaliste, Pierre Ménès a averti les supporters parisiens.

Depuis plusieurs mois, le PSG tente d’acquérir le Parc des Princes pour y engager d’importants travaux de modernisation. Mais la mairie de Paris, par la voix de sa maire Anne Hidalgo, refuse catégoriquement de vendre l’enceinte. Cette opposition irrite au plus haut point la direction du club, qui a prévenu : si aucun accord n’est trouvé, le PSG pourrait quitter son stade historique. Une déclaration qui fait office de pression politique, alors que les prochaines élections municipales en 2026 pourraient rebattre les cartes.

Coup de théâtre en 2026 pour le PSG ? « Il n’y a aucune évolution dans le dossier du Parc des Princes. Je pense qu’il n’y a pas plus buté qu’Anne Hidalgo et je pense que si Emmanuel Grégoire est élu, ce sera la même chanson. Si on se base que sur le PSG et la vente du Parc des Princes au club, il faut tous voter pour Rachida Dati. Si vous êtes supporter du PSG et de Gauche, pensez y avant d’aller mettre votre bulletin dans l’urne. Quand vous tombez sur des gens obtus qui ne comprennent pas » a confié Pierre Ménès, ancien chroniqueur du Canal Football Club sur Canal +.