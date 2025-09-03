PSG : La vente au Qatar annulée, une affaire de «racisme» annoncée

Le PSG et la Mairie de Paris restent dans une impasse totale concernant le Parc des Princes. Le Qatar, propriétaire du club, souhaite racheter l’enceinte historique, mais Anne Hidalgo s’y oppose fermement. Face à ce blocage, Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau évoqué un possible déménagement du club. Ancien journaliste, Pierre Ménès a averti les supporters parisiens.
Depuis plusieurs mois, le PSG tente d’acquérir le Parc des Princes pour y engager d’importants travaux de modernisation. Mais la mairie de Paris, par la voix de sa maire Anne Hidalgo, refuse catégoriquement de vendre l’enceinte. Cette opposition irrite au plus haut point la direction du club, qui a prévenu : si aucun accord n’est trouvé, le PSG pourrait quitter son stade historique. Une déclaration qui fait office de pression politique, alors que les prochaines élections municipales en 2026 pourraient rebattre les cartes.
Coup de théâtre en 2026 pour le PSG ?
« Il n’y a aucune évolution dans le dossier du Parc des Princes. Je pense qu’il n’y a pas plus buté qu’Anne Hidalgo et je pense que si Emmanuel Grégoire est élu, ce sera la même chanson. Si on se base que sur le PSG et la vente du Parc des Princes au club, il faut tous voter pour Rachida Dati. Si vous êtes supporter du PSG et de Gauche, pensez y avant d’aller mettre votre bulletin dans l’urne. Quand vous tombez sur des gens obtus qui ne comprennent pas » a confié Pierre Ménès, ancien chroniqueur du Canal Football Club sur Canal +.
« Il y a une forme de racisme qui est un peu consternant »
En ce qui concerne ce dossier sensible, Ménès n’a pas mâché ses mots. « Le Parc des Princes, on peut me dire tout ce qu’on veut, c’est un amas de béton, c’est un stade de football et il n’y a rien d’affolant à ce qu’il appartienne à son club. Mais là non, il ne faut pas vendre au Qatar (...) Il y a une forme de racisme qui est un peu consternant pour des gens de Gauche » a-t-il lâché sur sa chaîne Youtube.