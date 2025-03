PSG : La statistique cauchemardesque pour Luis Enrique...

Thomas Bourseau

Liverpool a tenu bon et a résisté aux incessantes vagues offensives du PSG qui n’a jamais su faire sauter le verrou de l’équipe d’Arne Slot mercredi soir. Et ce, malgré 27 frappes sans succès. Outre la défaite concédée, le groupe de Paris Saint-Germain affiche une inquiétante série noire...

Décidément, la réussite semble fuir le PSG lors de ses dernières confrontations à élimination directe de Ligue des champions face à des équipes étrangères. Le dernier exemple en date n’est certainement pas vieux et ne remonte qu’à mercredi soir au Parc des princes.

27 tirs, pas un but contre Liverpool

Les hommes de Luis Enrique ont asphyxié Liverpool en ne concédant que deux tirs dont un but malheureux en fin de match lorsqu’ils ont pour leur part pris leur chance à 27 reprises pour 10 tirs cadrés, sans succès. Score final un but à zéro en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions contre les Reds à domicile et des regrets avant le déplacement à Anfield pour la seconde manche le mardi 11 mars prochain.

Série noire pour le PSG…

Même son de cloche pour les demi-finales de la dernière campagne de Ligue des champions. Face au Borussia Dortmund, le PSG de Luis Enrique avait buté sur les montants et Gregor Kobel. Au total, pour le match retour, on comptait 31 tirs pour 5 cadrés et à l’aller, 14 tirs pour 3 cadrés les 7 et 1er mai 2024. L’équipe de Luis Enrique fait donc preuve d’un manque cruel de réalisme pour une série en cours de 72 tirs non convertis contre des clubs étrangers en phase à élimination directe de Ligue des champions.