PSG : La punchline sur le Real Madrid, Kylian Mbappé visé ?

Le 31 mai dernier, le PSG remportait la première Ligue des Champions de son histoire. Interrogé à ce sujet, l’ancien Parisien Presnel Kimpembe a affirmé qu’il préférait avoir remporté une seule C1 à Paris, plutôt que cinq au Real Madrid. Une situation qui fait étroitement penser à celle de Kylian Mbappé.
Le 1er septembre 2024, Kylian Mbappé prenait l’une des décisions les plus importantes de sa carrière. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG s’engageait pour les cinq prochaines années en faveur du Real Madrid. Sans son numéro 7, le club parisien a remporté la Ligue des Champions. Mbappé, parti à Madrid notamment pour pouvoir remporter cette fameuse C1, a manqué son pari…
« Je préfère en gagner une à Paris que cinq au Real Madrid »
Ayant remporté la Coupe aux grandes oreilles avec le PSG, Presnel Kimpembe a depuis quitté la capitale française. Pour Foot Mercato, le défenseur central s’est confié sur cette énorme victoire avec son club formateur. « Je préfère en gagner une à Paris que cinq au Real Madrid ou autres, sans manquer de respect bien évidemment. Avec tout le respect que j’ai pour tous les clubs qui l’ont gagné, c’est très spécial à Paris », a confié le joueur de 30 ans, dans une situation qui fait penser à celle de Mbappé.
« On s’est bagarré pour réussir »
« Tout le monde attendait ça pendant plusieurs années. On s’est bagarré pour réussir. Ça a été quelque chose de très compliqué. On l’a vu face à Manchester United, Manchester City ou le Bayern Munich en finale. Ça a toujours été des moments assez complexes. Le fait de pouvoir atteindre le Graal, c’était une libération incroyable », conclut Presnel Kimpembe.