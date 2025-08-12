PSG : La prochaine équipe de Zaïre-Emery annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG poursuit son mercato estival avec l’objectif de peaufiner un effectif déjà riche en talents. Mais pour Robert Pirès, champion du monde 1998, le club de la capitale doit aussi songer à libérer de la place. L’ancien international a ciblé plusieurs joueurs à prêter ou vendre, dont Warren Zaïre-Emery, l'un des rares titis à avoir convaincu Luis Enrique.

Luis Enrique a trouvé la bonne formule au milieu de terrain. Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz cohabitent à merveille, et laissent des miettes à leurs concurrents, dont Warren Zaïre-Emery. Pourtant considéré comme l’un des jeunes les plus prometteurs du football français, le joueur du PSG voit son temps de jeu se réduire.

Un départ évoqué pour Zaïre-Emery Pour Robert Pirès, cette situation pourrait freiner sa progression, lui qui a besoin d’enchaîner les matchs pour continuer à grandir. Un prêt serait la meilleure option afin de lui offrir un environnement où il pourrait jouer sans interruption, loin de la rotation parisienne. Dans ses propos, Pirès a même évoqué une destination précise.