PSG : La prochaine équipe de Zaïre-Emery annoncée ?

Le PSG poursuit son mercato estival avec l’objectif de peaufiner un effectif déjà riche en talents. Mais pour Robert Pirès, champion du monde 1998, le club de la capitale doit aussi songer à libérer de la place. L’ancien international a ciblé plusieurs joueurs à prêter ou vendre, dont Warren Zaïre-Emery, l'un des rares titis à avoir convaincu Luis Enrique.
Luis Enrique a trouvé la bonne formule au milieu de terrain. Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz cohabitent à merveille, et laissent des miettes à leurs concurrents, dont Warren Zaïre-Emery. Pourtant considéré comme l’un des jeunes les plus prometteurs du football français, le joueur du PSG voit son temps de jeu se réduire.
Un départ évoqué pour Zaïre-Emery
Pour Robert Pirès, cette situation pourrait freiner sa progression, lui qui a besoin d’enchaîner les matchs pour continuer à grandir. Un prêt serait la meilleure option afin de lui offrir un environnement où il pourrait jouer sans interruption, loin de la rotation parisienne. Dans ses propos, Pirès a même évoqué une destination précise.
Pirès songe à une destination
« J’aime beaucoup, mais quand je vois le milieu de terrain du PSG, ça me semble compliqué. Il doit jouer tout le temps, mais aujourd’hui, il ne peut pas. Donc je le prêterais dans un club anglais comme Aston Villa. Avec Unai Emery, ça pourrait être sympa » a confié le champion du monde 1998 lors d’un entretien accordé au média Le Carré.