Messi - PSG : Malaise à Paris, la presse argentine hallucine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà au cœur des critiques pour ses performances en deçà des attentes, Lionel Messi n’a pas échappé aux sifflets d’une partie du Parc des Princes ce dimanche à l’occasion de la réception du Stade Rennais. Une rencontre perdue par le PSG (0-2) qui ne risque pas d'arranger la situation de l’attaquant dans la capitale, ce dernier ayant quitté la pelouse sans saluer les supporters, comme il en a souvent l’habitude, après une nouvelle prestation décevante. Un malaise qui fait parler en Argentine.

Adversaires en finale de Coupe du monde, la France et l’Argentine poursuivent leur rivalité jusqu’en Ligue 1, où Lionel Messi est au centre des débats. Malgré des statistiques plutôt favorables, lui qui totalise 18 buts et 17 passes décisives depuis le début de la saison, le septuple Ballon d’Or n’échappe pas aux critiques dans l’Hexagone, ni aux sifflets. Décevant depuis son retour du Mondial, inoffensif face au Bayern Munich, et au cœur de la polémique cette semaine après avoir quitté prématurément l’entraînement en raison d’un désaccord supposé avec Christophe Galtier, La Pulga a été chahutée par une partie du Parc des Princes ce dimanche à l’occasion de la réception du Stade Rennais (0-2) à l’annonce de son nom pour la composition des équipes. S’il a finalement connu une rencontre bien plus tranquille que celle face à Bordeaux la saison dernière, durant laquelle Messi avait été pris à partie par les supporters du PSG, Leo Messi n’a pas pour autant été en réussite face aux Bretons, proposant une nouvelle prestation sans relief.

No lo merecen. Una historia de amor que nunca pudo ser. Quedarán en la historia como los que silbaron a Messi. pic.twitter.com/KIYM53DzHK — Martin Arevalo (@arevalo_martin) March 19, 2023

« La pilule n’est pas encore passée »

Il devient alors difficile de justifier sur un plan sportif la volonté du Qatar de renouveler son bail comme vous l'avait indiqué le10sport.com , d’autant que la fracture entre Lionel Messi et le public du Parc des Princes est toujours là malgré un semblant de réconciliation il y a quelques semaines. « La pilule n’est pas encore passée. Ce qu’ils ont vécu la saison dernière après Madrid, les sifflets de leur propre public, ça a été quelque chose de très dur à vivre , soulignait récemment le biographe de Lionel Messi, Guillem Balague, pour 20 Minutes, C’est donc normal d’avoir du mal à tomber amoureux d’un public qui n’a pas voulu comprendre que tu avais besoin de temps pour t’adapter à Paris, à ta nouvelle vie, à ce trio d’attaque jamais vu dans l’histoire du football. » Nul doute que les nouveaux sifflets à son encontre ce dimanche n’ont donc pas échappé à l'Argentin, filant tout droit aux vestiaires au coup de sifflet final, alors qu’une grande partie de l’équipe, dont Kylian Mbappé, s'est dirigée vers le virage Auteuil pour remercier des supporters qui ne se sont pas retournés contre leur équipe malgré la piètre prestation proposée. Contraste saisissant entre les deux finalistes de la Coupe du monde.

Así se retiró #Messi del Parque de los Príncipes 😡… por suerte vuela pronto para Argentina 🇦🇷. pic.twitter.com/K7RVjEWPBM — Veronica Brunati (@verobrunati) March 19, 2023

« Ils entreront dans l'histoire comme ceux qui ont sifflé Messi »