L’entraîneur du PSG impliqué dans une grosse bagarre ? Il raconte

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Christophe Galtier est l’entraîneur du PSG. Avant d’officier sur les bancs de touche, le natif de Marseille a connu une belle carrière de joueur. Il y a d’ailleurs eu certains moments chauds comme lors de cet OM-Monaco où cela a chauffé entre Galtier et Marcelo Gallardo. David Trezeguet a d’ailleurs raconté cet accrochage.

Avant d’être au PSG, Christophe Galtier a connu de nombreux moments… à l’OM. Natif de la cité phocéen, il a été formé à Marseille et y a joué en professionnel de 1985 à 1987, puis de 1995 à 1997, avant d’être entraîneur intérimaire en 2000. Et c’est quand il était sur le banc de l’OM que ça a chauffé entre Galtier et Marcelo Gallardo lors d’une rencontre face à l’AS Monaco. A l’occasion d'un entretien accordé à L’Equipe , David Trezeguet, ancien attaquant du club de la Principauté, est revenu sur cette bagarre.

« Il y a eu cette bagarre dans le tunnel »

« La plus grosse bagarre ? Marseille-Monaco (le 7 avril 2000), un match chaud dans l'ambiance toujours incroyable du Vélodrome ! On était proches de gagner le Championnat et Marseille était très mal à cette époque, ils jouaient le maintien. On perd 1-0 à la mi-temps et il y a eu cette bagarre dans le tunnel », explique David Trezeguet, présent lors de cet OM-AS Monaco.

« Ç'a été un moment pénible pour le football »