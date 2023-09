PSG : La malédiction du Qatar enfin brisée avec Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Dans l’histoire de la Ligue de champions, ils sont nombreux à avoir rafler le Saint-Graal. Néanmoins, les entraîneurs sont beaucoup moins à avoir connu le succès dès leur première saison sur le banc de touche d’un club. Luis Enrique fait partie des heureux élus grâce à son sacre à Barcelone en 2015. Au PSG, l’Espagnol peut réitérer cette expérience, comme un certain Carlo Ancelotti avec le Real Madrid à deux reprises.

Luis Enrique est en passe de faire ses grands débuts européens en tant qu’entraîneur du PSG. Pour sa première, le technicien espagnol va se frotter au Borussia Dortmund au Parc des princes ce mardi soir. Depuis le début de l’ère qatarie au PSG, initiée à l’été 2011, le club de la capitale court derrière le Saint-Graal européen : la Ligue des champions. Et avec Luis Enrique sur son banc de touche, le PSG peut se mettre à rêver, notamment grâce à sa réussite éclair au FC Barcelone.

Luis Enrique prêt à faire le même exploit qu’avec Barcelone en 2015 ?

Pour remplacer Gerardo « Tata » Martino à la tête de son effectif, le FC Barcelone choisissait à l’été 2014 de nommer un ancien de la maison : Luis Enrique. En parallèle, Luis Suarez débarquait de Liverpool et la fameuse « MSN » voyait le jour. Avec Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar, Luis Enrique a raflé la Ligue des champions dès sa première saison sur le banc du Barça . Et il n’a pas été le seul à être dans ce cas de figure.

Mercato : Luis Enrique se prononce déjà sur son avenir au PSG ! https://t.co/HIA6KGVHDY pic.twitter.com/sqCopamwHd — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Des débuts en fanfare pour Guardiola en 2009 en Ligue des champions

Après avoir géré la réserve du FC Barcelone l’espace d’une saison jusqu’à l’été 2008, Pep Guardiola a pris les rênes du club culé à cette époque là. Et malgré une défaite lors de sa première rencontre et un match nul lors de la seconde, Pep Guardiola a su mettre en place ses idées au FC Barcelone avec des joueurs comme Andrés Iniesta, Xavi Hernandez ou encore Lionel Messi. Résultat, le Barça a tout raflé pour sa première saison et notamment la Ligue des champions. Pep Guardiola en gagnera une autre avec le FC Barcelone en 2011 avant de réitérer cette expérience avec Manchester City en fin de saison dernière.

Zidane précoce en 2016 avant de régner sans partage

Certes, Zinedine Zidane avait déjà témoigné d’un sacre en Ligue des champions sur un banc de touche deux ans plus tôt. Mais ce n’était qu’en tant qu’assistant. En 2016, pour remplacer Rafael Benitez à la tête de l’équipe première, Florentino Pérez fait confiance à Zidane pour gérer les égos du vestiaire et tirer le groupe vers le haut. C’est réussi. Grâce à une victoire des siens face à l’Atletico de Madrid, Zidane remporte sa première Ligue des champions en tant qu’entraîneur seulement six mois après sa nomination. Le technicien tricolore en raflera deux autres en 2017 et en 2018.

Ancelotti, le maître en la matière

Carlo Ancelotti est un habitué de la Ligue des champions. En tant qu’entraîneur, le technicien italien a participé à cinq finales de Ligue des champions. Pour seulement une perdue face au Liverpool de Rafael Benitez en 2005, Ancelotti en a remporté quatre autres dont deux dès sa première saison en tant que coach. Avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti a su se montrer direct. A sa nomination à l’été 2013, il ne lui aura fallu qu’une seule saison pour offrir la dixième Ligue des champions tant attendue par le Real Madrid. Et alors qu’il a remplacé Zinedine Zidane à l’été 2021, Ancelotti a remis ça un an plus tard au Stade de France en offrant une nouvelle C1 aux socios merengue.

Flick, d’adjoint en cours de saison à entraîneur champion d’Europe

A l’été 2019, Niko Kovac prend une grande décision, qui allait en un sens dicter la suite de la saison du Bayern Munich. Car en effet, alors que l’entraîneur croate a pris la porte en novembre de la même année, c’est Hans-Dieter Flick, que Kovac avait lui même nommé assistant, qui a repris les rênes de l’effectif du club munichois. Et le résultat fut express. Grâce à une leçon déjà historique face au FC Barcelone (8-2) ou encore une victoire en finale face au PSG, Hans-Dieter Flick a posé ses mains sur la Coupe aux grandes oreilles en août 2020, pour sa première sur le banc du Bayern.

Tuchel, viré par le PSG à Noël à champion d’Europe au printemps

Thomas Tuchel était la victime d’Hans-Dieter Flick quelques mois plus tôt. En effet, le technicien allemand peut se vanter d’être le seul entraîneur de l’histoire du PSG à avoir amené le club en finale de la Ligue des champions. Mais en raison de problèmes avec la direction et les résultats du Paris Saint-Germain, Tuchel a été remercié en décembre 2020. Il lui aura fallu qu’un mois pour rebondir en s’engageant à Chelsea. Et à la fin de la même saison, Thomas Tuchel était sacré champion d’Europe avec les Blues grâce à une victoire en finale de Ligue des champions face à Manchester City.

La belle histoire Di Matteo

L’histoire retiendra que la première Ligue des champions remportée par Chelsea est venue d’un entraîneur qui ne devait pas être là. Ayant postulé pour le poste à Birmingham City, Roberto Di Matteo a été recalé, de quoi l’inciter à revenir à Chelsea, où il avait terminé sa carrière de joueur, pour entrer dans le staff d’André Villas-Boas. Et alors que les Blues s’inclinent en 1/8ème de finale aller de la C1 face au Napoli (3-1), Villas-Boas est viré par Chelsea et remplacé par l’intérimaire Roberto Di Matteo. Le reste n’est qu’histoire puisqu’en battant le Bayern Munich en finale de Ligue des champions avec un Didier Drogba légendaire, Di Matteo offrait la première C1 de l’histoire de Chelsea.

Istanbul 2005, l’avènement de Rafael Benitez