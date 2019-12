Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé revient sur sa course au Soulier d’Or avec Messi !

Publié le 23 décembre 2019 à 15h10 par La rédaction mis à jour le 23 décembre 2019 à 15h15

Nommé meilleur joueur français de l’année par le magazine France Football, Kylian Mbappé a profité d’un entretien accordé à l’hebdomadaire français pour revenir sur sa rivalité avec Lionel Messi dans la course au Soulier d’Or européen.