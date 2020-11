Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé rend un hommage poignant à Samuel Paty !

Publié le 2 novembre 2020 à 16h45 par La rédaction

En cette rentrée des classes très particulière à plus d’un titre, l’ensemble du corps enseignant ont rendu hommage à Samuel Paty ce lundi. Et Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, s’est mêlé à ce moment de recueillement.

Alors que les Français vivent actuellement une période très particulière entre les différents actes terroristes des dernières semaines et le confinement, certains footballeurs n’hésitent pas à apporter leur soutien dans ces moments très délicats à gérer. Et ce lundi, c’est notamment le cas de Kylian Mbappé. En effet, en cette journée de rentrée scolaire d’après vacances de la Toussaint, le corps enseignant de l’éducation nationale et les élèves ont rendu hommage à 11h à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie qui avait été assassiné le 16 octobre près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine. Et l’attaquant du PSG a tenu à faire passer un message aux élèves en lui rendant hommage…

« Les professeurs, c’est comme nos entraîneurs »

« L’école de la République, c’est comme une équipe de football. Les professeurs, c’est comme nos entraîneurs. Pour apprendre et gagner, nous devons toujours jouer ensemble. Écouter, partager, s’entraider... À l’école comme sur le terrain. SOYONS UNIS », a diffusé Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux.