Foot - PSG

PSG : Thiago Silva, Ligue des champions… L’avertissement de Matuidi !

Publié le 2 novembre 2020 à 7h45 par H.K.

Désormais à l’Inter Miami, Blaise Matuidi continue de suivre les performances de son ancien club, le PSG. Et ce dernier a tenu à lancer un gros avertissement au sujet des performances en Ligue des Champions, notamment après le départ de Thiago Silva…

Blaise Matuidi reste toujours très attaché au PSG. Après un passage de 3 ans du côté de la Juventus suite à son départ du club parisien en 2017, l’international français s’est envolé pour la MLS, en rejoignant David Beckham à l’Inter Miami. Cependant, le milieu de terrain semble toujours s’intéresser de très près aux performances du club de la capitale, et souhaite lancer un avertissement au PSG pour la Ligue des Champions…

« On sait que la difficulté dans ce club c’est d’être unis »