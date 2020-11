Foot - PSG

PSG - Malaise : Une polémique éclate entre Leonardo et un jeune du club !

Publié le 1 novembre 2020 à 20h15 par H.K.

Entré en jeu lors de la rencontre face au FC Nantes, le jeune Kays Ruiz-Atil a impressionné grâce à sa bonne performance sur le terrain. Cependant, une polémique semble avoir éclaté concernant le jeune joueur formé au PSG et un certain échange, avant de rentrer aux vestiaires, avec Leonardo…

Kays Ruiz-Atil a fait forte impression ce samedi 31 octobre. Entré en jeu face au FC Nantes lors de la victoire 3-0 du PSG, le jeune joueur de 18 ans, formé au club, a réalisé une prestation très encourageante, et a réussi à attirer l’attention sur lui. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. Car en effet, un échange avec Leonardo semble faire polémique sur les réseaux sociaux…

Kays Ruiz-Atil snobe Leonardo