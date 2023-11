PSG : Kylian Mbappé fait son mea culpa

Thomas Bourseau

Le PSG a manqué son coup dans l’antre du Milan AC mardi soir (2-1). Alors que la qualification pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions lui tendait les bras, le Paris Saint-Germain s’est incliné à San Siro. Kylian Mbappé a tenu à faire passer un message aux supporters qui s’étaient déplacés jusqu’en Lombardie.

Cela fait maintenant deux matchs que Kylian Mbappé reste muet en termes de statistiques. Malgré la large victoire parisienne face à Montpellier la semaine dernière et la bonne inspiration du meilleur buteur de l’histoire du PSG qui a amené le but de Kang-In Lee (3-0), Mbappé n’a pas inscrit de but ni délivré de passe décisive pour la réception des Héraultais.

Mbappé remercie les supporters après la défaite à Milan

Et rebelote mardi soir sur la pelouse du Milan AC. Le PSG s’est cette fois incliné face aux Rossoneri après s’être largement imposé au match aller (3-0). Rafael Leao et Olivier Giroud ont permis au club lombard dans un premier temps d’égaliser après l’ouverture du score de Milan Skriniar puis de prendre l’avantage. Deuxième du groupe à un point du leader qu’est le Borussia Dortmund, tout reste à jouer et Mbappé le sait pertinemment.

Mbappé : L’annonce qui fait trembler le PSG https://t.co/9TuFOnB6Ft pic.twitter.com/F1bGcYIUa0 — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

«Sur le terrain, on n'a pas fait ce qu'on voulait faire»