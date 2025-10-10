PSG - Kylian Mbappé : C’est officiel pour les retrouvailles à Paris !

Ce vendredi soir, Kylian Mbappé retrouve le Parc des Princes. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG est de retour dans son jardin. Titulaire avec l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan, la star du Real Madrid sera également accompagnée par son ancien coéquipier à Paris Hugo Ekitike, qui va honorer sa première titularisation avec les Bleus.
Auteur d’un début de saison retentissant avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est déjà de retour sur les terrains. Ce vendredi soir, l’équipe de France reçoit l’Azerbaïdjan dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Si le doute subsistait quant à l’état du capitaine des Bleus, Mbappé est bien titulaire pour cette rencontre.
Kylian Mbappé retrouve le Parc des Princes...
L’attaquant français va donc retrouver la pelouse du Parc des Princes, lui, le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Cependant, Kylian Mbappé ne sera pas le seul à retrouver l’antre du club de la capitale. Ayant connu un passage tourmenté au PSG, Hugo Ekitike, désormais à Liverpool, va également jouer ce soir.
...Tout comme Hugo Ekitike
L’avant-centre de 23 ans va connaître ce vendredi soir sa première titularisation en équipe de France, lui qui avait déjà honoré sa première sélection lors du précédent rassemblement. b et Hugo Ekitike, anciens coéquipiers au PSG, sont donc tous deux titulaires au Parc des Princes.