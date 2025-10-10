PSG - Kylian Mbappé : C’est officiel pour les retrouvailles à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, Kylian Mbappé retrouve le Parc des Princes. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG est de retour dans son jardin. Titulaire avec l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan, la star du Real Madrid sera également accompagnée par son ancien coéquipier à Paris Hugo Ekitike, qui va honorer sa première titularisation avec les Bleus.

Auteur d’un début de saison retentissant avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est déjà de retour sur les terrains. Ce vendredi soir, l’équipe de France reçoit l’Azerbaïdjan dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Si le doute subsistait quant à l’état du capitaine des Bleus, Mbappé est bien titulaire pour cette rencontre.

Kylian Mbappé retrouve le Parc des Princes... L’attaquant français va donc retrouver la pelouse du Parc des Princes, lui, le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Cependant, Kylian Mbappé ne sera pas le seul à retrouver l’antre du club de la capitale. Ayant connu un passage tourmenté au PSG, Hugo Ekitike, désormais à Liverpool, va également jouer ce soir.