«J’ai eu du mal», il balance sur son calvaire au PSG !

En 2022, Fabian Ruiz signait au PSG en provenance de Naples. Si désormais, le milieu de terrain espagnol s’est rendu indispensable sous les ordres de Luis Enrique, ses débuts avec Christophe Galtier ont été beaucoup plus compliqués. Le numéro 8 l’a d’ailleurs confié au cours d’un entretien accordé à So Foot.
L’effectif du PSG dispose de son lot de belles histoires. Celle de Fabian Ruiz entre autres, en fait partie. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance de Naples en 2022, le milieu de terrain espagnol a gravi les échelons, et fait désormais partie des meilleurs milieux de terrain du monde.
Des débuts compliqués au PSG
Complètement épanoui sous les ordres de Luis Enrique qui en a fait un élément important au niveau de l’équilibre de son équipe, Fabian Ruiz a eu plus du mal à son arrivée. Lors d’un entretien accordé à So Foot, l’international Espagnol est revenu sur ses débuts compliqués avec Christophe Galtier.
« J’ai eu un peu de mal à m’adapter au club »
« La première saison sous Galtier, n’a pas été très bonne sur le plan personnel comme le plan collectif. J’ai eu un peu de mal à m’adapter au club, à la ville, et à la Ligue 1. J’ai fini par jouer presque tous les matchs, mais au début, j’ai rencontré certaines difficultés », a ainsi concédé Fabian Ruiz.