«J’ai eu du mal», il balance sur son calvaire au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2022, Fabian Ruiz signait au PSG en provenance de Naples. Si désormais, le milieu de terrain espagnol s’est rendu indispensable sous les ordres de Luis Enrique, ses débuts avec Christophe Galtier ont été beaucoup plus compliqués. Le numéro 8 l’a d’ailleurs confié au cours d’un entretien accordé à So Foot.

L’effectif du PSG dispose de son lot de belles histoires. Celle de Fabian Ruiz entre autres, en fait partie. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance de Naples en 2022, le milieu de terrain espagnol a gravi les échelons, et fait désormais partie des meilleurs milieux de terrain du monde.

Des débuts compliqués au PSG Complètement épanoui sous les ordres de Luis Enrique qui en a fait un élément important au niveau de l’équilibre de son équipe, Fabian Ruiz a eu plus du mal à son arrivée. Lors d’un entretien accordé à So Foot, l’international Espagnol est revenu sur ses débuts compliqués avec Christophe Galtier.