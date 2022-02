Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé adulé par Franck Ribéry !

Publié le 24 février 2022 à 17h50 par La rédaction

Irrésistible cette saison, Kylian Mbappé attire les convoitises des plus grands clubs européens, et force le respect de grands noms du football, notamment celui de Franck Ribéry.