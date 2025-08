PSG - Kvaratskhelia : Terrible annonce sur son transfert

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vendu pour 75M€ au PSG en janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas été remplacé au Napoli. Annoncé comme son héritier, Noah Okafor n'a pas tenu la comparaison la saison dernière. Le club entraîné par Antonio Conte espère l'avoir trouvé en la personne de Noa Lang, arrivé en provenance du PSV Eindhoven.

Le coup a été rude pour le Napoli. Artisan du titre de champion d’ Italie obtenu en 2023, Khvicha Kvaratskhelia avait obtenu gain de cause et rejoint le PSG en janvier dernier. Un transfert qui avait laissé Antonio Conte bouche-bée. Malgré les efforts de ses supérieurs, l’ailier géorgien avait répondu à l’appel de Luis Enrique . Pris de court, le Napoli s’était précipité en ce qui concerne sa succession. Arrivé sous la forme d’un prêt, Noah Okafor n’a jamais évolué au niveau souhaité. Aujourd’hui le constat est terrible : le champion d’ Italie n’a toujours pas trouvé un successeur à Kvaratskhelia.

L'heureux élu, c'est lui ?

Mais la formation italienne l’a peut-être trouvé en la personne de Noa Lang. Arrivé cet été, le talentueux néerlandais est prêt à endosser ce costume. « Ça ne me dérange pas d'être son héritier, je ne me base pas là-dessus. J'ai mes forces et mes qualités, je sais de quoi je suis capable. Je sais ce que Kvaratskhelia a fait ici, mais je veux écrire ma propre histoire ici. La demande de Conte ? Dès le premier appel avec lui, il m'a parlé de tactique. Alors c'est parti ! » avait confié l’ancien joueur du PSV Eindhoven durant sa préparation.