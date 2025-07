Mercato : L’OM a raté le nouveau Kvaratskhelia ?

Longtemps lié à l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato estival, Noa Lang a finalement quitté le PSV Eindhoven pour signer au Napoli. Un choix qui semble le ravir, lui qui devra toutefois assurer la succession d’un certain Khvicha Kvaratskhelia, parti l’hiver dernier au Paris Saint-Germain.

A Marseille, on cherche un joueur pour compléter le trio d’attaque, aux côtés de Mason Greenwood et d’Amine Gouiri. Un dossier qui traine en longueur, puisque si le possible retour de Pierre-Emerick Aubameyang peut être d’une grande aide, à l’OM on aimerait miser sur un joueur plus jeune et pouvant évoluer au poste d’ailier gauche.