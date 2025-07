Mercato - PSG : Un transfert à la Kvaratskhelia est réclamé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’hiver dernier contre 70M€ au PSG, Khvicha Kvaratskhelia s’est rapidement imposé comme un titulaire au sein du système de Luis Enrique. Un énorme coup réalisé par le club parisien, qui devrait retenter une prise de ce genre cet été selon Kevin Diaz, qui estime que Paris doit avant tout recruter des titulaires cet été.

« Le gardien, tu peux le changer, tu peux trouver un gardien aussi bon avec des qualités qui conviendront mieux à Luis Enrique. On pense à Chevalier, ça peut être un autre. Par contre, sur les autres postes, c’est difficile. Ce que je conseillerais, c’est de prendre des titulaires, pas des joueurs pour la rotation, il faut faire une Kvara », a ainsi confié ce dernier au micro de l’After Foot ce mercredi soir avant de poursuivre.

« Les joueurs doivent venir pour être titulaire »

« Si tu prends un mec pour remplacer Ramos, tu ne vas pas prendre un remplaçant, c’est un vrai 9 et Dembélé va peut-être jouer ailleurs. Les joueurs doivent venir pour être titulaire et il n’y en a pas beaucoup dans le football mondial. C’est pour ça que pour l’instant je pense qu’ils ne bougent pas. Trouver un joueur qui va être titulaire, ce n’est pas impossible, c’est très difficile. Je ne vais pas reprocher aux dirigeants du PSG de prendre leur temps, même de ne pas vraiment faire de recrue. Ce n’est pas un truc qui me choquerait », conclut Kevin Diaz.