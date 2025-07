Mercato - PSG : Il annonce du lourd en direct !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis l’ouverture du marché des transferts, le PSG s’est montré très discret. Si le club de la capitale tente actuellement de boucler la signature d’Illya Zabarnyi (Bournemouth), peu de mouvements sont annoncés dans la presse. Pour Florent Gautreau, les dirigeants parisiens attendent le bon moment, mais vont agir assez prochainement.

« Le PSG prend son temps, on sait qu’ils ont ciblé des recrues »

« Il y aura des arrivées, tout ça peut-être démenti dans quelque temps, mais quand même dans le timing, dans l’absence d’annonce et dans le fait que des gros clubs, que ce soit Liverpool, le Real Madrid, font déjà signer des gros. Le PSG prend son temps, on sait qu’ils ont ciblé des recrues, on parle de 3 arrivées, mais j’ai la sensation, qu’à l’heure actuelle ce n’est toujours pas fait et qu’il y a toujours l’idée de ne pas changer une équipe qui gagne », conclut Florent Gautreau, optimiste pour le recrutement parisien cet été.