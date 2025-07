Mercato : Le PSG a deux problèmes !

Alors que Luis Enrique ne compte pas sur eux pour la saison 2025-2026, Nordi Mukiele et Carlos Soler sont poussés vers la sortie par la direction du PSG. Toutefois, les deux joueurs n'ont pas de pistes concrètes pour leur avenir pour le moment. A l'écoute du marché, Nordi Mukiele et Carlos Soler sont en salle d'attente.

PSG : Asensio et Mukiele sont en «salle d'attente»

Prêtés jusqu'au 30 juin, Marco Asensio et Nordi Mukiele sont revenus au PSG cet été. Toutefois, ils ne devraient pas faire long feu à Paris. Comme l'a rappelé L'Equipe, le club de la capitale voudrait se séparer définitivement de ses deux indésirables. En ce sens, Marco Asensio et Nordi Mukiele s'entrainent désormais avec le groupe Espoirs du PSG. Toutefois, ces deux joueurs n'ont pas de pistes concrètes pour quitter l'écurie rouge et bleu. A l'écoute du marché, Marco Asensio et Nordi Mukiele sont en « salle d'attente », comme précisé par le média français. Reste à savoir si leur situation va se débloquer d'ici le 1er septembre, dernier jour du mercato.