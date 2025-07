Transferts - PSG : La décision que personne n'a vu venir !

Depuis l'ouverture du mercato estival, le PSG n'a officialisé qu'une seule et unique arrivée : celle de Renato Marin. Ayant disputé la finale de la Coupe du Monde des clubs, l'écurie parisienne a préféré ne pas se précipiter pour son recrutement. D'autant que plusieurs cibles du PSG étaient aux Etats-Unis avec leurs clubs respectifs pour jouer la compétition.

Le PSG n'a recruté qu'un seul joueur cet été

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec l'AS Rome, Renato Marin a rejoint le PSG librement et gratuitement. Le portier de 19 ans entre donc en concurrence avec Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas.