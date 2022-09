Foot - PSG

PSG : Kimpembe, Rabiot... Le terrible constat de cet ancien crack

Publié le 24 septembre 2022 à 01h15 par Amadou Diawara

Ces dernières années, les titis du PSG n'ont pas vraiment réussi à s'imposer sous les couleurs rouge et bleu. Alors que Presnel Kimpembe et Adrien Rabiot sont les rares joueurs formés au club ayant joué un rôle important à Paris, Tanguy Kouassi a envoyé un message fort à la future génération.

Depuis le rachat de QSI, les titis du PSG peinent à gagner leur place en équipe première. Ce qui a provoqué un exode massif des cracks parisiens ces dernières années. En effet, de nombreuses pépites du PSG - dont Kingsley Coman ou encore Mike Maignan - ont préféré fuir le PSG pour exploser ailleurs.

«C'est toujours la même chose, mais les jeunes ne doivent pas lâcher»

Tout comme ses ainés, Tanguy Kouassi a choisi de quitter le PSG très jeune pour tenter de lancer sa carrière au plus haut niveau du côté du Bayern, sans succès. Incapable de devenir un joueur important à Munich, le crack de 20 ans a finalement migré vers le FC Séville. Toutefois, il ne regrette pas pour autant d'avoir quitté le PSG. Surtout qu'il estime que les jeunes parisiens n'ont pas plus de place aujourd'hui qu'au moment son départ.

«Presnel et Adrien n'ont pas lâché et ils ont fait leur trou»