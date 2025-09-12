PSG : «Je ne serais pas le même», cette star annonce la fin ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, Ousmane Dembélé a été élu Onze d’Or par le magazine français Onze Mondial. Une récompense attribuée au joueur ayant réalisé la meilleure saison en Europe. Alors que le magazine avant interrogé la star du PSG en 2018, Dembélé a été questionné sur sa vision de sa carrière en 2032, répondant de manière plutôt floue.

De quoi sera faite la suite de la carrière d’Ousmane Dembélé ? Blessé pour les deux prochains mois, l’attaquant du PSG devrait néanmoins être consolé par le Ballon d’Or le 22 septembre prochain, et dont le Français est annoncé comme favori.

Dembélé récompensé En attendant, Ousmane Dembélé a déjà été récompensé. Ce mercredi, c’est le Onze d’Or attribué par Onze Mondial que l’attaquant de 28 ans a reçu. Une distinction visant à récompenser le joueur ayant réalisé la meilleure saison en Europe. Alors que le magazine français avait déjà interrogé le Parisien il y a sept ans en 2018, Dembélé s’est exprimé sur son possible statut dans sept ans, en 2032 donc.