PSG : «Injouable», il hallucine avec cette nouvelle star !

Arrivé au PSG en janvier contre 70M€, Khvicha Kvaratskhelia monte clairement en puissance sous ses nouvelles couleurs. L’offensif de 24 ans est attendu au tournant ce mardi soir face à Liverpool, lui qui dispose d’un bagage technique impressionnant. Ayant côtoyé le Géorgien à Naples, Tanguy Ndombele se rappelle d’un joueur injouable dans le un contre un.

Le PSG tient un diamant brut. Avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le secteur offensif parisien ne s’est jamais aussi bien porté. Complémentaire avec ses autres partenaires d’attaque, Kvaratskhelia s’est rapidement adapté aux consignes de Luis Enrique, qui aime le faire jouer autant dans son rôle de prédilection d’ailier gauche, que dans l’axe du terrain, voire sur le côté droit.

« J’adore dribbler et faire de beaux gestes »

« Quand on joue au PSG, la position n’importe pas, concédait le numéro 7 du PSG en conférence de presse ce lundi. Peu importe où on me demande de jouer, je m’en fiche un peu. Le plus important, c’est d’aimer jouer au football et de gagner. J’aime le football, j’aime jouer et j’adore dribbler et faire de beaux gestes. Mais le plus important pour moi, ce sont les objectifs collectifs. Le football, ce n’est pas que les beaux gestes, l’objectif, ce sont les résultats, les buts, les victoires. » Peu importe le poste donc. Mais une chose est sûre, c’est que partout sur le terrain, Kvaratskhelia fait la différence balle au pied.

« L'un des plus forts que j'ai vus dans ma carrière »

« Dans le un-contre-un, il est injouable, confie son ancien coéquipier à Naples Tanguy Ndombele auprès de l’Equipe. L'un des plus forts que j'ai vus dans ma carrière. Ousmane (Dembélé), c'est Ousmane. Mais après, Kvara est pas loin... Un contre un, deux contre un, il n'a jamais peur d'y aller. Il y a quelque chose de pur, de facile dans sa technique, Ça va vite, avec des feintes de corps, des doubles contacts, il donne, il redemande. Kvara, c'est quelque chose (rires). Il connaît son football. »