PSG : Indésirable au PSG, il monte au créneau pour Messi

Publié le 22 octobre 2022 à 18h15

Hugo Chirossel

Après trois saisons passées au PSG, Ander Herrera a été prêté à l’Athletic Bilbao l’été dernier. Il a pu côtoyer Lionel Messi pour sa première année à Paris, qui a été marquée par ses difficultés à s’adapter à sa nouvelle équipe. Le milieu de terrain est revenu sur les critiques envers son ancien coéquipier.

Alors qu’il avait jusque-là toujours joué pour le FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain il y a désormais un peu plus d’un an. Sa première saison au PSG a été en deçà des attentes, du fait de ses difficultés à s’adapter à la vie parisienne.

Herrera revient sur les critiques envers Messi

Mais le septuple Ballon d’Or se sent mieux cette année, et cela se voit sur le terrain. Auteur de 6 buts et 9 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, Lionel Messi a une nouvelle fois été auteur d’une très bonne prestation vendredi soir sur la pelouse de l’AC Ajaccio (0-3). Prêté à l’Athletic Bilbao l'été dernier, Ander Herrera s’est exprimé sur les critiques concernant son ancien coéquipier, lors de ses débuts au PSG.

« Il sait qu'il est le meilleur de l'histoire »