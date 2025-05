PSG : Incroyable, un joueur change d’équipe en 24 heures !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au PSG depuis 2021, Gianluigi Donnarumma a le cœur rossonero. Formé au Milan AC, le portier italien reste très attaché au club de ses débuts. Pourtant, le champion d'Europe 2021 était proche de rejoindre l'autre équipe de la ville, l'Inter, comme le raconte le président de son premier club Ciro Amore.

« Monsieur Samaden, le responsable du centre de formation de l'Inter (aujourd'hui en poste à l'Atalanta) était venu ici même. Il s'était assis sur le siège où vous êtes. Il avait demandé au papa s'il voulait bien donner son fils à l'Inter. Il lui a répondu que oui. Samaden a pris son téléphone et commandé un avion pour le lendemain. Je suis allé à Milan avec lui, le papa, la maman, Gigio et l'agent Giocondo Martorelli. On y a signé un précontrat » a déclaré Ciro Amore au cours d’un entretien accordé à L’Equipe.

Voilà comment Donnarumma s'est engagé avec le Milan AC

Mais très vite, Donnarumma a exprimé des regrets. Son cœur balançait finalement pour le Milan AC. « Le lendemain, à 8 heures du matin, le papa de Donnarumma m'appelle : "Tu peux passer à la maison ?" J'y vais et j'y vois le cousin de Mino Raiola, Enzo Raiola. Ils me disent : "Le garçon ne veut plus aller à l'Inter, on a signé avec le Milan." Dans la nuit, ils avaient changé d'avis. Je leur ai dit que la décision leur appartenait, que je n'avais pas mon mot à dire. Je le précise parce que l'Inter a pensé qu'on était derrière ça. En 24 heures, il était passé de l'Inter au Milan. Mais c'était le choix de Gianluigi » a-t-il révélé.