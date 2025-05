PSG - Dembélé : Le jackpot annoncé par Hanouna !

Samedi soir, le PSG et l’Inter Milan s’affrontent en finale de la Ligue des Champions. Une rencontre qui pourrait également décider de l’identité du prochain Ballon d’Or. Alors que Lamine Yamal et Ousmane Dembélé sont les deux joueurs les mieux placés pour le remporter, Cyril Hanouna a expliqué comment la balance pourrait pencher en faveur du joueur du PSG.

Qui succèdera à Rodri ? Alors que le joueur de Manchester City avait remporté le Ballon d’Or en 2024, devançant notamment Vinicius Jr, on devrait avoir droit à un nouveau lauréat en 2025. Certains candidats se détachent d’ailleurs plus que d’autres à l'issue de cette saison. Auteurs d’une saison exceptionnelle avec le PSG et le FC Barcelone, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal devraient se disputer le Ballon d’Or cette année.

« Si l’Inter gagne c’est Lamine Yamal qui sera le Ballon d’Or »

Et c’est bien la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan qui pourrait décider du vainqueur du Ballon d’Or entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. A ce propos, au micro d’Europe 1, Cyril Hanouna a confié : « Il y a deux cas, ou l’Inter Milan gagne et je doute que ce soit un joueur de l’Inter qui soit Ballon d’Or car je pense que si l’Inter gagne c’est Lamine Yamal qui sera le Ballon d’Or. Parce qu’ils ont quand même gagné le championnat d’Espagne, demi-finale de Ligue des Champions et Coupe du Roi. Il a quand même un beau palmarès cette année. En plus avec l’Espagne, il cartonne ».