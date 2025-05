Le PSG prépare un coup «historique» à l’étranger

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi, le Paris Saint-Germain défie l’Inter en finale de la Ligue des Champions. Un rendez-vous qu’attendent avec impatience les joueurs de Luis Enrique, à l’instar de Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé, déterminés à l’idée d’entrer dans l’histoire du club de la capitale mais également du football français, qui ne compte qu’un sacre.

« On a vraiment faim de trophées »

Une détermination que l’on retrouve également chez Ousmane Dembélé. « Ce qu’on veut jouer, ce sont des matchs dont on rêve depuis notre enfance. Une finale de Ligue des Champions c’est exceptionnel. Avec le Paris Saint-Germain ça fait deux ans, j’ai fait demi-finale et maintenant finale. Mon équipe m’a beaucoup aidé. Je suis dans une position où je suis devant le but et j’ai plus qu’à concrétiser, même si c’est pas facile, mais je suis souvent en bonne position. On prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble, à attaquer et défendre ensemble. J’espère continuer à marquer, encore et encore des buts, pour être décisif pour l’équipe. Le coach est arrivé avec une idée très claire, il a changé beaucoup de choses dans l’équipe et la mentalité des joueurs a aussi changé. On a vraiment faim de trophées, on veut vraiment remporter des trophées donc on se pousse mutuellement. Je pense aussi que la concurrence dans cette équipe est primordiale pour que tous les joueurs se donnent à fond. Et j’espère que nous gagnerons ce match », a confié le numéro 10 du PSG auprès des médias du club.