PSG : L’annonce historique de Canal+ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Canal+ est le diffuseur officiel de la Ligue des champions, les audiences ont clairement été boostées par le parcours du PSG qui disputera la finale de la C1 samedi soir contre l'Inter Milan. Thomas Sénécal, directeur des sports de la chaîne cryptée, révèle ainsi la façon dont les records sont tombés cette saison.

Diffuseur officiel de la Ligue des champions, Canal+ a retransmis l'intégralité des matches de la compétition. Et grâce au parcours du PSG, le chaîne cryptée a réalisé d'énormes audiences. Le club de la capitale, qui disputera la finale contre l'Inter Milan, a même permis à Canal+ de battre son record d'audience avec la demi-finale retour contre Arsenal comme le rappelle Thomas Sénécal, patron des sports de la chaîne.

Le PSG explose les scores sur Canal+ « Le PSG, Monaco, Lille et Brest nous ont offert des moments formidables. La demi-finale retour entre le PSG et Arsenal a rassemblé 4 140 000 téléspectateurs. C’est le record historique d’un match de foot sur Canal+. Mais notre dispositif éditorial est fait pour s’affranchir des performances des clubs français ou des couleurs françaises en général. D’ailleurs, ça s’est vu cette saison, on a eu des scores d’audience très élevés, notamment sur le Real Madrid, qui s’est quasiment classé comme un club français supplémentaire en termes de performances d’audience », lance-t-il dans les colonnes de Ouest-France.