PSG : Dembélé à Roland-Garros, il est sous le choc !

Replacé dans l’axe de l’attaque depuis quelques mois, Ousmane Dembélé est devenu le véritable point fort du Paris Saint-Germain. Mais ce qu’il fait en dehors des terrains semble faire grincer des dents, avec notamment une apparition récemment au tirage au sort du tournoi de Roland-Garros.

La saison parisienne pourrait être magnifique, avec une finale de Ligue des Champions à aller chercher le 31 mai prochain. La pression monte, mais du côté du PSG on semble affronter cette rencontre avec une certaine sérénité, comme on a notamment pu le voir avec Ousmane Dembélé .

Dembélé à Roland-Garros

La star parisienne a en effet participé au tirage au sort de Roland-Garros, ce qui a largement surpris. Mais ce n’est pas tout, puisque Ousmane Dembélé a également été aperçu dans les travées lors de la rencontre lundi dernier du Français Ugo Humbert, à qui il avait fait la promesse sur les réseaux sociaux de venir le voir. « Je ne me suis pas rendu compte au début qu'il était là. Et j'ai entendu crier : ''Ousmane, ramène-nous la Ligue des champions.'' Et j'ai compris qu'il était là » a expliqué le tennisman de 26 ans, après sa victoire sur l’Australien Christopher O’Connell.