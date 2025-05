PSG : Il fracasse Dembélé et veut s’excuser !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme de nombreux supporters du PSG, Michel Cymes n'a pas été tendre avec Ousmane Dembélé depuis son arrivée à Paris. Il faut dire que l'ancien joueur du FC Barcelone a longtemps semblé en difficulté, notamment dans la finition. Mais depuis le début de l'année, c'est un autre Ousmane Dembélé, clinique dans le dernier geste, qui permet au PSG de rêver à sa première Ligue des champions. Michel Cymes fait donc son mea culpa.

« Présenter mes excuses à Dembélé ? Oui. Parce que j’ai été très dur avec lui. Mais à juste titre, parce que quand il tirait au-dessus ou quand il se cassait la gueule, il y a un moment, on se disait que ce n’était pas possible… Je lui présenterais mes excuses d’avoir pensé du mal et j’en profiterais surtout pour le remercier de ce qu’il fait pour nous aujourd’hui », lâche-t-il dans une interview accordée au Parisien.

«J’ai été très dur avec lui»

En tant qu'abonné au Parc des Princes, Michel Cymes a d'ailleurs réussi à avoir des places pour la finale de samedi soir : « À Munich avec mes fils et mon frère. On est abonnés depuis une vingtaine d’années donc on a réussi à avoir des places. Mon fils avait réservé l’hôtel à Munich après le quart de finale. Comme je suis actuellement en tournage à Lille, on va partir en avion de Bruxelles. On ne s’est pas trop mal débrouillé ».