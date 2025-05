Ousmane Dembélé, le coup de foudre en direct

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il ne reste plus que trois jours avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter. L'occasion pour Instant Foot de recueillir les propos d'un ancien de la maison rouge et bleu : Guillaume Hoarau. L'ex-buteur parisien en a d'ailleurs profité pour féliciter le travail de l'équipe de Luis Enrique ainsi qu'Ousmane Dembélé, son chouchou.

La pression monte les heures passant du côté du Paris Saint-Germain. Ce samedi 31 mai aura lieu la finale de la Ligue des champions opposant le champion de France et l'Inter à l'Allianz Arena de Munich. L'excitation gagne Guillaume Hoarau, ex-buteur du PSG entre 2008 et 2013.

«Une équipe vraiment mature malgré le jeune âge» Au micro d'Instant Foot, Guillaume Hoarau s'est enflammé pour la saison d'Ousmane Dembélé et le vestiaire du PSG. « C'est pour cette année. Je suis excité, hâte d'y être, je vais y aller de toute façon. Je sens le stress déjà monter en moi. Si je la sens bien pour cette année ? Il y a tous les voyants qui sont au vert. Ils font une saison incroyable et une équipe vraiment mature malgré le jeune âge. Il y a toutes les raisons de se dire : c'est pour cette année ».