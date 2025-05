Mbappé - Dembélé : Une guerre évitée par Deschamps ?

Didier Deschamps évite de trancher entre Mbappé et Dembélé au Ballon d’Or, suscitant des critiques. Pour certains observateurs, le sélectionneur protège le Parisien afin d’éviter une guerre entre les deux Bleus. Pourtant, les deux joueurs restent des candidats sérieux pour le trophée individuel cette année, notamment Ousmane Dembélé grâce à son parcours en Ligue des champions.

«Il veut protéger Mbappé»

Cette déclaration a irrité certains observateurs, qui estiment que Didier Deschamps protège Kylian Mbappé pour éviter un conflit entre les deux Français. « On sait très bien pourquoi il ne se positionne pas sur Dembélé, c’est parce qu’on parle de Mbappé. Mais il n’a rien à faire dans le Ballon d’Or cette année, Mbappé. Mbappé, c’est son rêve d’avoir le Ballon d’Or, c’est pour ça qu’il est parti au Real Madrid. Et il a peut-être peur que Deschamps soutienne un peu trop Dembélé », explique Jérôme Rothen sur les ondes de RMC. Christophe Dugarry ajoute : « Là, on sent qu’il ne veut pas mettre en avant Dembélé car il veut protéger Mbappé. »