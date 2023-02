PSG : «Il y a toujours un truc avec Neymar», il crie au scandale

Axel Cornic

Pierre Ménès a fait un véritable plaidoyer pour défendre Neymar, très critiqué depuis son retour de la Coupe du monde. Pour ne rien arranger, la star du Paris Saint-Germain s’est récemment blessée à la cheville et pourrait bien manquer le grand rendez-vous du 8 mars prochain, avec le huitième de finale retour de Ligue des Champions.

Sur le terrain ça ne va pas et encore moins en dehors. Très moyen depuis le début de l’année et récemment sorti sur blessure, Neymar a du mal à retrouver la forme au PSG. Dans la vie de tous les jours il a même réussi à se mettre à dos certains de ses voisins, qui l’accusent d’être beaucoup trop envahissant et surtout bruyant, avec des fêtes repetées.

Craquage hallucinant au PSG, voilà la raison https://t.co/YIJinjVua7 pic.twitter.com/5WsyIOONZH — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

« Quand l’équipe du Brésil est arrivée chez lui après le match, tout le monde était parti à 23h45 »

Dans sa vidéo Face à Pierrot publiée ce lundi, Pierre Ménès est revenu sur cet épisode avec le voisinage de Neymar. « Il y a toujours un truc avec Neymar. Il y a le papier du Parisien sur ses fêtes, mais bon on s’aperçoit que quand l’équipe du Brésil est arrivée chez lui après le match, tout le monde était parti à 23h45 » a-t-il expliqué, sur YouTube .

« Il y a une pétition contre lui, il n’y a que quatorze mecs qui l’ont signé... »