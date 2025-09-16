PSG : «Il va s’asseoir sur le banc», la menace de Marquinhos ! 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, la vision tactique de Luis Enrique s’est concrétisée par un triplé national et la tant attendue Ligue des champions la saison dernière. L’intensité mise en place par les hommes de l’entraîneur espagnol a bluffé son monde. Et ça ne risque pas de changer de sitôt. Explications de Marquinhos.

Marquinhos en a vu passer des joueurs au PSG depuis son arrivée en juillet 2013. Différents coachs et stars se sont succédés sans pour autant parvenir à mettre la main sur le Saint-Graal aux yeux de la direction parisienne : la Ligue des champions. La longue attente a pris fin le 31 mai dernier grâce à une correction infligée à l’Inter en finale de C1 (5-0).

«Vous allez voir qu’il va s’asseoir sur le banc et perdre sa place» Après avoir remporté la Ligue des champions, le groupe de Luis Enrique va-t-il lever le pied dans l’intensité ? C’est la question posée à Marquinhos en conférence de presse ce mardi avant la réception de l’Atalanta. « Toujours, je pense que la philosophie du PSG aujourd’hui. C’est pour ça que les supporters sont heureux et fiers de voir cette équipe sur le terrain. On a pas le choix, on a un coach qui nous demande beaucoup ça. Si quelqu’un n’a pas envie, qui ne se donne pas à 100% sur le terrain, vous allez voir qu’il va s’asseoir sur le banc et perdre sa place (rires) ».