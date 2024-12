PSG : «Il se met dans la m*rde», grave erreur de Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée au PSG en juillet 2023, Luis Enrique n’a cessé de surprendre les observateurs au niveau de sa communication. Souvent à contre-courant, l’Espagnol intrigue par ses phrases parfois contradictoires sur les performances des siens. Une tendance qui commence sérieusement à agacer le chroniqueur Walid Acherchour, qui estime que le coach parisien prend des risques inutiles.

Ce dimanche soir, le PSG reçoit l’OL au Parc des Princes (20h45). Souverain en Ligue 1, le club parisien pourrait conforter son avance en tête du championnat en cas de victoire. Mais en Ligue des Champions, Paris connaît de grosses difficultés et pourrait ne pas se qualifier pour la phase suivante. Pourtant en conférence de presse, Luis Enrique a affirmé qu’il réalisait la meilleure saison de sa carrière.

Luis Enrique : « C'est la meilleure saison de ma carrière »

« Il faut toujours varier, sinon l'adversaire s'adapte. Sur le plan statistique, c'est la meilleure saison de ma carrière. Il y a eu des critiques, des mensonges même parfois, des journalistes hein, pas des supporters, mais je suis satisfait de cette saison. J'ai entendu en début de saison que nous n'avions même pas le meilleur effectif de France. Et pourtant, les choses se mettent en place doucement. Avec bien sûr, nos difficultés en Ligue des champions, mais je répète, je suis satisfait de cette saison. La meilleure de ma carrière. »

« Il se met dans la m*rde tout seul »

Au micro de l’After Foot, Walid Acherchour s’est exprimé sur ces déclarations énigmatiques du coach du PSG. « Quand Mbappé met un triplé, il dit qu'il a fait un mauvais match. Quand Mbappé fait un mauvais match, il va te dire "non, moi je suis très content de Mbappé". Quand il va faire match nul contre le PSV, ils ont fait le meilleur match de l'année. Quand ils vont gagner 3-0 à Salzbourg, c'était pas si fantastique que ça. On a bien compris le manège, mais si dans un mois et demi ils sont 25ème (en Ligue des Champions), ces phrases là... Moi, je ne prendrai pas ces risques inutiles. Personne ne lui demande rien du tout, ou de dire ça, mais le mec, il y va. Il se met dans la merde tout seul. »